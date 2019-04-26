Экономика
Медведев поручил разработать новую редакцию Налогового кодексаРБК вчера в 12:11
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая 2019 года представить предложения по разработке новой редакции Налогового кодекса (НК). Об этом говорится на сайте правительства.
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Медведев поручил Минфину к 24 мая разработать новую редакцию Налогового кодекса
Коммерсантъвчера в 10:11
Медведев поручил подготовить новую редакцию Налогового кодекса России
Комсомольская правдавчера в 09:17
Кабмин поручил Минфину до 24 мая подготовить предложения по новому Налоговому кодексу
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