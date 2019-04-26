Медведев поручил разработать новую редакцию Налогового кодексаРБК 12:11

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая 2019 года представить предложения по разработке новой редакции Налогового кодекса (НК). Об этом говорится на сайте правительства.

Происшествия Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках Глава отдела Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин арестован по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Армия и оружие «Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.

Происшествия В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».

Политика Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один «Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.

Происшествия Три взрыва прогремели на Шри-Ланке Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.

Происшествия Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

Футбол Васильев получил предложение от «Спартака» «Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.

Политика Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции По мнению главы российского государства Владимира Путина, односторонние санкции являются проявлением протекционизма.

Футбол УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Политика Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.

Энергетика Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба» Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Общество Писатель Аствацатуров возглавил музей Набокова в Петербурге Писатель, литературовед, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Аствацатуров стал директором Музея В. В. Набокова СПбГУ.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Авто Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике» Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.

Шоу-бизнес Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили беременную Меган Маркл Сегодня Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом навестили невестку. Об этом сообщает издание Harpers Bazaar.

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Общество На архангельскую активистку составили протокол по новому закону о фейковых новостях В Архангельске на одного из организаторов протестов против свалки в Шиесе Елену Калинину составили административный протокол о распространении фейковых новостей.