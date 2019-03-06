Экономика
Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходовРИА Новости 02:05
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Членов семьи Юрия Дудя избили в Москве
На западе Москвы произошло нападение на мать и брата видеоблогера Юрия Дудя, по данному факту было возбуждено уголовное дело, передает ФАН со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин подписал закон о запрете гаджетов для военных на службе
Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах, а также пользоваться смартфонами и другими гаджетами.
Обновлено в 07:37
Политика
Путин рассказал о планах иностранных разведок в России
Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, нужно надежно защищать важные для РФ сведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 06:42
Политика
Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечить гомосексуалистов
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) назвала частным мнением свои заявления о гомосексуалистах и распространении ВИЧ, озвученные на Первом канале.
Обновлено в 06:12
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Политика
Медведев высказался о названии будущей валюты Союзного государства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев полагает, что рассуждать о том, как могла бы называться валюта Союзного государства еще преждевременно и лишено смысла.
Обновлено в 08:01
Космос
Первый в России частный космодром построят в Нижегородской области
Правительство Нижегородской области и корпорация развития региона подписали соглашение с частной компанией о строительстве первого в стране частного суборбитального космического комплекса, с которого планируется отправлять на низкую орбиту туристов.
Обновлено в 04:45
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с шестью погибшими на Ставрополье
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли шесть человек, сообщает в среду пресс-служба управления.
Обновлено в 07:10
Политика
Кандидат в президенты Украины призвал готовиться к войне с Россией
Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос призвал население страны готовиться к «войне с Россией».
Обновлено в 08:46
Политика
Медведев посоветовал американскому «клерку» учить основы дипломатии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал «клерку» из посольства США учить азы дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
Число состоятельных людей в России вырастет на четверть к 2023 году
Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году.
Обновлено в 06:36
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что именно родители, а не государство, ответственны за организацию питания детей в школах.
Обновлено в 02:03
Общество
Госдума отклонила законопроект о передаче пенсий по наследству
Чтобы человек мог вернуть свои выплаты, авторы предлагали установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» – ежегодно утверждаемый правительством возраст, до которого гражданин или его наследник имеют право на получение страховой пенсии.
Обновлено в 06:04
Политика
Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге
Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом
"Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.
Обновлено в 06:12
Политика
Правительство Украины объявило конкурс на должность главы «Нафтогаза»
В ходе заседания члены украинского правительства приняли решение объявить открытый конкурс на должность главы правления «Нафтогаза».
Обновлено в 07:02
Политика
Чайка заявил о политической составляющей при аресте Калинина в Греции
Дело арестованного в Афинах по запросу Украины россиянина Евгения Калинина имеет политическую составляющую, заявил в среду, 6 марта, генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка по окончании встречи с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру.
Обновлено в 08:32
Экономика
Доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума обещают пенсионерам
Возникшую при индексации пенсий несправедливость пообещало устранить правительство России, отметив, что у некоторых граждан, после индексации пенсия превысила сумму прожиточного минимума, а в связи с этим социальные выплаты они получать перестали.
Обновлено вчера в 02:26
Политика
Суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля
Херсонский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу о незаконности продления ареста руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.
Обновлено в 08:58
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Собчак с Богомоловым застали вместе в чешском аэропорту
Телеведущую Ксению Собчак застали вместе с режиссером Константином Богомоловым в чешском аэропорту, где пара выбирала алкоголь.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Общество
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, запрещающий работу хостелов и гостиниц в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 08:14