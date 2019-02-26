Экономика

Медведев поручил разработать меры по повышению доходов россиянBFM.ru 10:13

Премьер Дмитрий Медведев поручил провести анализ доходов россиян, чтобы определить меры по их увеличению, говорится на сайте правительства. Список должен быть представлен в Минтруд и Минэкономразвития до 1 мая. Данные поручения даны по итогам инвестиционного форума, который состоялся в Сочи.
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с чего всё началось
Как сообщает сайт правительства
, до 17 апреля Минтруду совместно с Минфином и Минэкономики поручено подготовить меры по совершенствованию системы государственных социальных пособий, в том числе в части расширения применения критериев бедности.
Коммерсантъ10:14

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Медведев поручил до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян

РБК09:14

Медведев распорядился определить меры по увеличению доходов россиян

ТАСС07:11

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Медведев поручил до 1 мая провести анализ доходов россиян и определить меры по увеличению

ПРАЙМ07:35

Дмитрий Медведев раздал поручения по итогам инвестфорума

Коммерсантъ10:14
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
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Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

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Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
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Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
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Источник сообщил о поджоге дома главного редактора «Авторадио»

Неизвестные в Москве подожгли дом главного редактора "Авторадио" Ирины Ипатовой, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:50
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Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 01:52
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В Татарстане жительницу одной из деревень доставили до машины скорой помощи в ковше трактора, поскольку медики не смогли подъехать к дому из-за неубранного снега.
Обновлено в 08:45
Экономика

В марте «Аэрофлот» повысит топливный сбор

Компания "Аэрофлот" заявила, что с 4 марта этого года она повышает топливный сбор на 200 рублей.
Обновлено в 07:18
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Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17

Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Политика

Представитель посольства США посетил арестованного Майкла Калви

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Обновлено в 09:02
Происшествия

Вынесен приговор за гибель солдата на учениях под Петербургом

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Политика

В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками

Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
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В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с ракетами «Томагавк»

USS Gravely второй раз за год входит в акваторию Балтийского моря Американский эскадренный миноносец USS Gravely, способный нести крылатые ракеты "Томагавк", во вторник вошел в Балтийское море, сообщает Звезда.
Обновлено в 07:18
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Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность

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ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ

В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
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Японские врачи выходили новорождённого весом 268 граммов

Предыдущий рекорд принадлежал мальчику из Германии, он появился на свет в 2009 году при весе 274 грамма.
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Два автобуса с вооруженными людьми отправились из Киева в Одессу

Полиция Украины сообщила в Facebook, что проверяет информацию о двинувшихся из Киева в Одессу двух автобусах с вооруженными людьми.
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