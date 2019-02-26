Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиянИзвестия 07:46

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению. Срок исполнения поручения — до 1 мая.

Происшествия В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.

Происшествия В Татарстане из-за сугробов пациентку везли до скорой в ковше трактора Фельдшер скорой помощи попросил начавшего расчистку снега водителя трактора довезти женщину до автомобиля скорой помощи в ковше.

Политика Павла Грудинина лишили депутатского мандата Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.

Происшествия Оставленного в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке Мальчика, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров", передали под опеку бабушке.

Происшествия Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.

Энергетика Новак сравнил Украину и «Северный поток-2» по стоимости транзита Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Газете.Ru" сравнил стоимость транзита газа через Украину и по другим направлениям.

Происшествия СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова Бывший супруг, с которым певица развелась в 2016 году, не выплачивал Булановой алименты.

Общество В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский В Санкт-Петербурге скончался поэт и прозаик Глеб Горбовский. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Политика Путин расширил полномочия Минвостокразвития Президент Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока.

Происшествия Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

Общество Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные В Москве в выходные ожидаются январские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Порошенко обвинил Россию в кибератаках на сайт ЦИК Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что 24 и 25 февраля сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подвергся кибератакам, в которых он обвинил РФ, при этом глава государства не привел никаких доказательств.

Футбол Вилков рассудит «Урал» и «Спартак» в кубковом матче Встречу между "Уралом" и "Спартаком" обслужит бригада под руководством Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода.

Политика Трамп прибыл в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп прибыл в Ханой, где проведет второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Белый дом.

Финансы Греф рассказал о миллиардных потерях из-за искусственного интеллекта Сбербанк терял крупные суммы из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал руководитель банка Герман Греф на "Уроке цифры".

Спорт Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.

Общество В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, а также разработать инструменты для продвижения традиционных семейных ценностей в молодежную среду.

Экономика ФАС проверит информацию о резком росте цен на авиабилеты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о подорожании авиабилетов, однако пока информация о резком росте цен не подтверждается, заявил «РИА Новости» замруководителя ведомства Александр Редько.

Экономика Банк России назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры Больше всего поддельных денег в 2018 году – 3 927 купюр – обнаружили в октябре, меньше – 2 570 – в феврале.

Происшествия В Москве на станции «Лосиноостровская» мужчина упал под поезд «На железнодорожной станции «Лосиноостровская» электропоездом сообщением Софрино — Москва травмирован мужчина, на вид около 40 лет», — указал собеседник агентства.

Наука Китай создал новейшее оружие, вызывающее нестерпимую боль Китайские ученые создали несмертельное оружие на основе микроволновых частиц, сообщает Global Times.