Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиянИзвестия 07:46

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению. Срок исполнения поручения — до 1 мая.

Происшествия СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.

Экономика «Аэрофлот» повысит топливный сбор на 200 рублей "Аэрофлот для продажи билетов с 4 марта и перевозок с 1 апреля 2019 года производит повышение топливного сбора на 200 рублей на собственных внутрироссийских рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний, выполняемых под кодом SU", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы авиаперевозчика.

Политика Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.

Происшествия В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.

Происшествия МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.

Происшествия Российских военных осудили за танковый выстрел по своим Инцидент произошел во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области.

Происшествия Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

Политика Павла Грудинина лишили депутатского мандата Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.

Общество Вратарь «Спартака» Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров заявил, что для его семьи 300 тысяч рублей в месяц будет достаточно.

Армия и оружие В Балтийское море вошел американский эсминец с ракетами «Томагавк» USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".

Политика На подъезде к Одессе задержали группу вооружённых людей Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что украинская полиция задержала на подъезде к Одессе группу вооружённых людей.

Общество Умерла супермодель 1990-х Ольга Пантюшенкова В Петербурге скончалась Ольга Пантюшенкова — российская модель, получившая мировую известность в 1990-е годы.

Политика Представитель посольства США посетил арестованного Майкла Калви Представитель посольства США посетил арестованного основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви для оказания консульской помощи, сообщает РИА "Новости".

Общество Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал за откровенность проведенный в Дагестане спектакль "Охота на мужчин", передает РИА "Новости".

Политика В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин» Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».

Происшествия Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева Суд рассматривает апелляцию на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника "горожан", а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.

Политика В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.

Происшествия «Рыжий тарзан» Дацик вышел на свободу Городской суд Санкт-Петербурга закрыл за истечением срока давности уголовные дела против Дацика, возбужденные по статьям "незаконное проникновение в жилище" и "побои".

Экономика ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.

Происшествия В Саратове женщина погибла из-за упавшей с балкона наледи "По предварительным данным, сегодня в результате схода наледи с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома по улице Емлютина, 44А, погибла женщина 60 лет", - сказала собеседница агентства.

Происшествия В Челябинской области военный стрелял из автомата из окна В городе Симе Челябинской области мужчина устроил стрельбу из автоматического оружия из окна многоквартирного дома.