Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиянLife.ru 10:30

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян, предварительно проанализировав данные о средствах граждан нашей страны. Указ главы правительства опубликован на сайте кабмина.

Политика Небензя призвал США разблокировать венесуэльские активы Дипломат призвал Вашингтон вместо «лицемерной попытки» доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу «снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд».

Происшествия В горах Сербии спасли троих россиян Горная служба спасения Сербии обнаружила в горах Копаоник троих заблудившихся россиян.

Музыка Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на «Евровидении» Группа Freedom-Jazz girls band отказалась представлять Украину на конкурсе "Евровидение", говорится в заявлении артистов в соцсети Facebook.

Политика Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны еще два человека Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.

Политика WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".

Происшествия Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

Происшествия Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.

Футбол «СЭ»: «Спартак» летом намерен продать Зе Луиша или Адриано В январе «Спартак» мог продать Зе Луиша в «Галатасарай», но сам футболист отказался уезжать в Турцию, а клуб не устроили предложенные семь миллионов евро за футболиста.

Политика Адвокат Бутиной сообщил сроки вынесения приговора Дрисколл подчеркнул, что как сторона обвинения, так и сторона защиты заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора.

Общество Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Интернет WhatsApp ввел ограничения для борьбы с распространением паники Американская компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, ввела ограничения в работу программы для борьбы с распространением панических слухов.

Шоу-бизнес Марата Башарова лишили работы после избиения жены Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.

Армия и оружие Boeing представил концепт военного беспилотника Американская корпорация Boeing в среду представила проект военного беспилотного летательного аппарата, предназначенного для выполнения заданий совместно с другими самолетами.

Происшествия Суд приговорил полковника ФСБ Михайлова к 22 годам колонии Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, обвиняемого в госизмене, к 22 годам колонии.

Хоккей СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.

Шоу-бизнес Экс-жену Богомолова спросили о его романе с Собчак Дарья Мороз ответила на вопрос о новой возлюбленной своего бывшего мужа Константина Богомолова.

Общество Картина Моне ушла с молотка за €32 млн В Лондоне картину Клода Моне "Дворец дождей" продали на торгах за €32 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Происшествия На сухогрузе «Партизан» в Японском море произошел взрыв Взрыв прогремел на борту сухогруза в момент прохождения акватории Японского моря. Разлива топлива нет, уточняет РИА Новости.

Армия и оружие Пентагон признал, что российское супероружие не нарушает договор СНВ-3 Новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные договором о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ограничения, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Культура Три мультфильма из России отобрали в конкурсную программу фестиваля в Токио Три российских мультфильма отобраны в конкурсную программу фестиваля мультипликационных фильмов в Токио, сообщила РИА Новости продюсер исполнительного комитета Тисато Курода.

Здоровье В Минздраве выяснили средний возраст начала половой жизни россиян Главный специалист по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что сегодня большинство россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет — об этом сообщает РИА "Новости".