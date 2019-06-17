Энергетика
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 08:01
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Армия и оружие
На Ближний Восток отправят военную помощь
Обновлено в 03:00
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Общество
В России могут разрешить поступать в вузы онлайн
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Политика
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство
Обновлено вчера в 20:37
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
ЖКХ
От взносов на капремонт освобождена еще одна категория льготников
Речь идет о Героях СССР, Героях РФ, полных кавалерах ордена Славы и проживающих с ними членах их семей Еще одна категория льготников освобождается от взносов на капитальный ремонт, сообщает Российская газета.
Обновлено в 03:56
Политика
Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг ареста Вышинского
Генсек ОБСЕ, комментируя ранее ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Обновлено в 02:36
Политика
Уточнение границ Дагестана и Чечни перенесли
В полпредстве президента РФ в Северо-Кавказском ФО решили отложить работы по уточнению границ Чечни и Дагестана до 2020 года.
Обновлено в 03:33
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Музыка
«Время и Стекло» выпустили клип Vislovo
Группа «Время и Стекло» опубликовала в YouTube клип Vislovo. За сутки видео собрало более 100 тысяч просмотров.
Обновлено в 04:31
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»
Обновлено в 02:06
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Метеоры помогают марсианским облакам сформироваться
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25