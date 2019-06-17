Энергетика

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 08:01

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Рост цен на ГСМ в регионах Сибири и Дальнего Востока не превышает уровень инфляции

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Представитель вице-премьера: Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны»

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Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новостивчера в 07:54
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Армия и оружие

На Ближний Восток отправят военную помощь

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Арестован экс-глава УЕФА Платини

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Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин

Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
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Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
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Политика

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство

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Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

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Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
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ЖКХ

От взносов на капремонт освобождена еще одна категория льготников

Речь идет о Героях СССР, Героях РФ, полных кавалерах ордена Славы и проживающих с ними членах их семей Еще одна категория льготников освобождается от взносов на капитальный ремонт, сообщает Российская газета.
Обновлено в 03:56
Политика

Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг ареста Вышинского

Генсек ОБСЕ, комментируя ранее ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Обновлено в 02:36
Политика

Уточнение границ Дагестана и Чечни перенесли

В полпредстве президента РФ в Северо-Кавказском ФО решили отложить работы по уточнению границ Чечни и Дагестана до 2020 года.
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Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
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Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова

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Обновлено в 02:54
Музыка

«Время и Стекло» выпустили клип Vislovo

Группа «Время и Стекло» опубликовала в YouTube клип Vislovo. За сутки видео собрало более 100 тысяч просмотров.
Обновлено в 04:31
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Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива

Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

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Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
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Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
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У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
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Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019

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Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра

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Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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