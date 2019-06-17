Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 08:01

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин

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