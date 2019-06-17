Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

с чего всё началось

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Здоровье Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.

Общество Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов» Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил заявителям двух массовых акций, назначенных на 23 июня, когда в городе проводится широкомасштабный праздник выпускников «Алые паруса», перенести свои акции на другие дни, чтобы не создавать излишних трудностей в обеспечении общественного порядка и не портить атмосферу праздника.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Общество Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.

Футбол Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo.

Футбол Франческо Тотти: «В „Роме“ ужасная атмосфера, Фонсека не должен был сюда приезжать» Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что его мнение не учитывалось при выборе главного тренера клуба, где он занимал пост директора.

Общество Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.

Общество Элтон Джон встретится с Макроном Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10 Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.

Интернет Голосовой помощник «Маруся» запустила Mail.Ru Group 17 июня компания Mail.Ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник «Маруся». Разработка стоила около 2 млн долларов.

Происшествия Директора Фонда кино избили в Москве Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.

Авто Введение новых правил автотюнинга отложено на год Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Игры Игроки «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» скоро попадут в Новиград Город Новиград хорошо знаком всем поклонникам серии «Ведьмак», и на карточных полях «Гвинт» раскроются его самые тёмные стороны.

Космос В Самарский университет приехали 40 молодых ученых из 23 стран В Самарском университете началась XV Международная летняя космическая школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе».

Технологии CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.

Футбол Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один год Капитан "Ростова" Александр Гацкан продлил контракт на один год, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

Политика Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.

Политика Бывшего посла в Белоруссии Бабича назначили замом министра Орешкина Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

Армия и оружие Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.