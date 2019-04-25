Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каскоРИА Новости 07:21
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.
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Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя
Обновлено в 06:32
Происшествия
Мамаев назвал причину конфликта с водителем Соловчуком
Обновлено в 07:20
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Музыка
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».
Обновлено в 07:21
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Общество
В Прикамье пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Политика
Белоруссия частично возобновила экспорт топлива в Польшу и на Украину
"Белнефтехим" оценивает потери из-за ситуации с поставками некачественной нефти в 100 миллионов долларов Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:23
Политика
Литва призвала не признавать выданные для Донбасса российские паспорта
Литва призывает международное сообщество осудить решение России упростить порядок выдачи российских паспортов жителям Донбасса и выступает за непризнание документов.
Обновлено в 08:39
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В гостинице «Северная корона» в Петербурге произошло обрушение
О пострадавших пока не сообщается В районе Карповки в гостинице "Северная корона" произошло обрушение.
Обновлено в 09:42
Музыка
Black Star разобрались с будущим именем Егора Крида
Лейбл Black Star рассказал, какое имя возьмет поп-исполнитель Егор Крид после окончания контракта.
Обновлено в 07:49
Экономика
Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии
Ведомства должны просчитать возможность индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам и доложить о результатах до 1 июля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:43
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Финансы
Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
В первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии
Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30
Общество
Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение.
Обновлено в 06:25
Игры
Критики не сошлись во мнении о Days Gone: самый слабый релиз Sony за последние годы
Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Актриса из сериала «Мост» умерла в возрасте 37 лет
Обновлено в 07:12
Общество
Медведев напомнил министрам, что нужно платить зарплаты бюджетникам
В четверг на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев напомнил, что он читает соцсети.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 01:29
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Зеленский сменил имя в фейсбуке
Победивший на президентских выборах Украины Владимир Зеленский сменил имя в фейсбуке. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Польша приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:22