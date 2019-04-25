Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каскоРИА Новости вчера в 07:21

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.
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Медведев поручил правительству проработать идею объединения ОСАГО и каско

РБКвчера в 09:01

Медведев распорядился объединить ОСАГО и КАСКО

Телеканал 360°вчера в 07:55

Медведев поручил до 1 июня рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в каско

ТАССвчера в 07:25

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско

РИА Новостивчера в 07:21

Медведев поручил до 1 июня рассмотреть возможность объединения каско и ОСАГО

Life.ruвчера в 07:18

Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в КАСКО до 1 июня

Rambler News Serviceвчера в 07:15

Медведев поручил изучить возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО

Говорит Москвавчера в 07:28
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В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 15:43
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В Петербурге отремонтировали трубу, из-за которой автобус попал в ДТП

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Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
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Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Обновлено вчера в 22:36
Футбол

СМИ: «Монако» может обменять Тилеманса на Силву

Отмечается, что наставник монегасков Леонарду Жардим, в свою очередь, заинтересован в подписании постоянного соглашения с португальским хавбеком Адриеном Силвой, который стал игроком английского клуба вследствие обмена с «Монако» на Тилеманса.
Обновлено в 03:52
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
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Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Футбол

Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»

Обновлено вчера в 13:41
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Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI

Обновлено в 02:48
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики

По данным ведомства, молодая женщина 1992 года рождения и мужчина 1976 года раскладывали по городу «закладки» с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для последующего сбыта.
Обновлено в 03:49
Авто

УАЗ представил обновленный внедорожник «Патриот» для ДПС

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в рамках конференции «Безопасная дорога» представил обновленный внедорожник «Патриот» 2019 модельного года для ДПС.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Обновлено в 01:43
Футбол

«Реал» не сомневается в подписании Азара и Погба

По информации Sky Sports, в мадридском "Реале" не сомневаются в покупке бельгийского и французского футболистов.
Обновлено в 03:28
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Политика

Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил председатель Китая Си Цзиньпин.
Обновлено в 03:16
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол

У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 18:19
Политика

МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни

Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
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Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
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Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
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В Баку стартует четвёртый этап Гран-при Формулы-1

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
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Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
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