Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каскоРИА Новости вчера в 07:21
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в КАСКО до 1 июня
Rambler News Serviceвчера в 07:15
Медведев поручил изучить возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО
Говорит Москвавчера в 07:28
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 15:43
Политика
Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
СМИ: «Монако» может обменять Тилеманса на Силву
Отмечается, что наставник монегасков Леонарду Жардим, в свою очередь, заинтересован в подписании постоянного соглашения с португальским хавбеком Адриеном Силвой, который стал игроком английского клуба вследствие обмена с «Монако» на Тилеманса.
Обновлено в 03:52
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Футбол
Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики
По данным ведомства, молодая женщина 1992 года рождения и мужчина 1976 года раскладывали по городу «закладки» с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для последующего сбыта.
Обновлено в 03:49
Авто
УАЗ представил обновленный внедорожник «Патриот» для ДПС
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в рамках конференции «Безопасная дорога» представил обновленный внедорожник «Патриот» 2019 модельного года для ДПС.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Обновлено в 01:43
Футбол
«Реал» не сомневается в подписании Азара и Погба
По информации Sky Sports, в мадридском "Реале" не сомневаются в покупке бельгийского и французского футболистов.
Обновлено в 03:28
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Путин стал почетным доктором университета Цинхуа
Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил председатель Китая Си Цзиньпин.
Обновлено в 03:16
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Под Калининградом установят комплекс РЭБ, который охватит всю Европу
Обновлено вчера в 18:19
Политика
МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни
Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Автоспорт
В Баку стартует четвёртый этап Гран-при Формулы-1
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23