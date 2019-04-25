Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каскоРИА Новости 07:21

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.

Политика Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.

Экономика Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти» Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».

Политика Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Спорт Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо» Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».

Политика Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.

Происшествия Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.

Политика ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.

Происшествия Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Игры Хорошая история героя и много багов. Первые отзывы о Days Gone 25 апреля стали появляться первые оценки критиков — кому-то понравился сценарий, другие недоумевают от количества багов.

Политика Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.

Политика Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Авто Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85% За январь-март на российском рынке было реализовано 24 автомобиля Rolls-Royce, тогда как в первом квартале 2018 года объем продаж британской марки в России составлял 13 машин.

Религия Православные отмечают Великую Пятницу Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

Политика Штаб рассказал о табу для Зеленского Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.