Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каскоРИА Новости 07:21
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.
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Политика
Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено в 21:19
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено в 07:49
Экономика
Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Политика
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 20:36
Спорт
Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо»
Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».
Обновлено в 05:55
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено в 13:49
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Экономика
Эксперты выяснили, где продаются самые дорогие и самые дешевые куличи
Аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» узнали, что самые дорогие куличи в России продаются в Архангельске.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Анонсирован смартфон OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition для фанатов «Мстителей»
Обновлено в 15:20
Игры
Хорошая история героя и много багов. Первые отзывы о Days Gone
25 апреля стали появляться первые оценки критиков — кому-то понравился сценарий, другие недоумевают от количества багов.
Обновлено в 20:19
Политика
Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН
Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Убившего человека казуара продадут на аукционе
Обновлено в 12:52
Политика
Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса
Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Происшествия
При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека
В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Обновлено в 10:39
Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85%
За январь-март на российском рынке было реализовано 24 автомобиля Rolls-Royce, тогда как в первом квартале 2018 года объем продаж британской марки в России составлял 13 машин.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Общество
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19