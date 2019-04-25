Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каскоРИА Новости 07:21

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.
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