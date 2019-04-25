Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каскоРИА Новости 07:21
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.
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Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко сравнила пребывание в российской и украинской тюрьме.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста
Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве
В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Экономика
США начали расследование против Glencore из-за подозрения в коррупции
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заподозрила в коррупции нефтетрейдера Glencore.
Обновлено в 23:25
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32
Технологии
Власти направят ₽28 млрд на разработку криптостойкого оборудования для 5G
Участники проекта Минпромторг разработал проект целевой программы "Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019 – 2024 годы", в рамках которой планируется потратить около 28 млрд руб. на создание отечественного оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT.
Обновлено в 23:00
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Общество
СМИ узнали о приостановке экспорта нефти из России еще по одному маршруту
Покупатели, отмечается в англоязычной статье, отказались загружать нефть с недопустимо высокими показателями содержания органического хлорида.
Обновлено в 16:23
Общество
Медведев дал поручения о проведении Всероссийской диспансеризации
Все взрослые россияне в 2019–2020 годах пройдут диспансеризацию, говорится в проекте нормативного правового акта, который премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву до 20 мая внести в правительство.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Апексимова пришла на премию с красавицей дочкой
Обновлено в 16:56
Политика
В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 21:51
Энергетика
Словацкий оператор остановил прокачку нефти по «Дружбе», сообщили СМИ
Оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба", компания "Транспетрол", сообщила об остановке прокачки нефти из России по этому нефтепроводу, передает Блумберг со ссылкой на попавшее в его распоряжение электронное письмо "Транспетрол".
Обновлено в 17:01
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Китай показал на морском параде первый эсминец нового поколения
В китайском портовом городе Циндао прошел морской парад, в ходе которого КНР показала эсминец следующего поколения, выполненный по проекту 055 «Наньчан».
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время»
Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин подписал указ о выплате 10 000 рублей ветеранам к 9 Мая
Президент России подписал указ о ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
Обновлено в 03:32
Политика
Путин прокомментировал итоги президентских выборов на Украине
Президент России Владимир Путин оценил результаты президентских выборов на Украине как "полный, абсолютный провал политики" действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 06:36
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено в 23:00
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Хоккей
34 сэйва Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Бостону»
Голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска по своим воротам из 37. Защитник Владислав Гавриков участие в матче не принимал.
Обновлено в 22:31