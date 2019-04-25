Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каскоРИА Новости 07:21
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина. Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Обновлено вчера в 07:47
Футбол
«Енисей» в большинстве обыграл «Оренбург»
Обновлено в 11:09
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра», Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Футбол
Кононов: «Арсенал» просто сегодня сыграл лучше, чем мы
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Певица МакSим переведена в реанимацию
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%
Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 08:06
Футбол
Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая
Обновлено в 16:02
Политика
Путин заявил о попытках Киева «нагнуть» Донбасс
Киев всё время пытается «нагнуть, наклонить» Донбасс с помощью силовых акций.
Обновлено в 06:21
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Политика
В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей
Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 650 тыс. рублей.
Обновлено в 10:50
Политика
Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Политика
Суд Архангельска признал незаконным запрет «антимусорного» референдума
Архангельский областной суд 25 апреля удовлетворил иск инициативной группы по проведению референдума по вопросу ввоза в регион московского мусора.
Обновлено в 13:10
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия
Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Спорт
Казанский «Зенит» вышел в финал чемпионата России по волейболу
Казанский "Зенит" обыграл на выезде "Факел" из Нового Уренгоя в втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
Обновлено в 11:45
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Кино
Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»
"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43