Медведев дал поручения по объединению ОСАГО и каскоФедералПресс вчера в 07:40

Сегодня, 25 апреля, глава российского правительства Дмитрий Медведев дал поручения профильным ведомствам рассмотреть возможность объединения Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и полиса каско.

Медведев дал поручения по объединению ОСАГО и каско

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