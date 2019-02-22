Экономика
Медведев поручил расширить налоговый мониторингiReactor вчера в 08:22
В перечне поручения премьер-министра России сообщается, что Минфину совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо подготовить предложения по дальнейшему развитию системы налогового мониторинга, а также необходимо расширить практики применения контроля в сфере налогов.
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Медведев поручил распространить налоговый мониторинг на компании с госучастием
Коммерсантъвчера в 02:44
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Политика
Лоза похвалил претенденток на Евровидение от Украины за слова о Крыме
Популярный в прошлом российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение — 2019» сестер Опанасюк на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
США готовят свержение власти не только в Венесуэле
Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Порошенко пожаловался на Путина
Петр Порошенко пожаловался на Владимира Путина. Российский лидер не отвечает на телефонные звонки президента Украины.
Обновлено в 00:19
Политика
Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Приморье тигр напал на человека
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В Германии заявили о невозможности безопасной Европы без России
"Безопасность в Европе возможна только с Россией", - заявил Триттин.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Экстрадированный в США российский программист признал вину
Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Швеция обвинила российский Су-27 в опасном маневре
Обновлено вчера в 14:08
Спорт
Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Обострение на Юго-Востоке Украины нужно только Порошенко – Прилепин
Подытоживая сказанное, Прилепин подчеркнул, что обострение на Юго-Востоке Украины «надо господину Порошенко», который хочет остаться на президентском посту.
Обновлено 21 февраля в 07:18
Политика
Представители русских приходов в Западной Европе обсудят свой будущий статус на внеочередном общем собрании
Делегаты от прихожан обсудят с представителями духовенства решение Константинополя об упразднении русских православных приходов в Западной Европе, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 00:03
Политика
Гуаидо посетил Колумбию, несмотря на запрет выезда из Венесуэлы
Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Под Екатеринбургом сошел с рельсов вагон с углём
Сегодня ночью на перегоне Хризолитовый — Арамиль сошел с рельсов вагон грузового поезда с углем.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В Росгидромете рассказали о мартовской погоде в Москве
В марте температура воздуха в Москве будет держаться в пределах нормы, сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Обновлено в 00:19
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН
Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 19:10
Космос
Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Новосибирский суд арестовал член-корреспондента РАН Евгения Покушалова
Обновлено вчера в 08:14
Общество
Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год
В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Миллиардера Роберта Крафта обвинили в принуждении к проституции
Владелец американского футбольного клуба "Патриоты Новой Англии" 77-летний Роберт Крафт обвиняется в склонении к проституции.
Обновлено вчера в 21:46
Кино
В США скончался комик Броди Стивенс
В США на 49-м году жизни скончался актер и стендап-комик Броди Стивенс, сообщает USA Today.
Обновлено в 00:31
Политика
Ким Чен Ын хочет провести денуклеаризацию ради своих детей
В апреле прошлого года на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео лидер КНДР Ким Чен Ын говорил о том, что хочет провести денуклеаризацию ради будущего своих детей.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Авто
Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России
Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
В Кирове суд арестовал мать, оставившую умирать в квартире ребенка
По данным экспертизы, девочка могла умереть от обезвоживания - мать, уходя, перекрыла в квартире воду.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Ростове-на-Дону осудили двух генералов внутренних войск МВД
По делу проходили бывший замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ генерал-лейтенант запаса Леонид Кривонос, бывший замначальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ генерал-майор Андрей Головацкий и бывший капитана запаса Минобороны РФ Вадим Зуев.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59