Общество

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризациюИзвестия вчера в 16:59

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
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К Всероссийской диспансеризации подключили семь министерств

Российская газета04:18

Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Газета.Ruвчера в 23:55

Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019-2020 годах

ТАССвчера в 14:26

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РБКвчера в 15:55

В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах

Интерфаксвчера в 15:00

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РИА Новостивчера в 21:57

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

RT на русскомвчера в 14:17
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Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

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