Лесные пожары

Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов СибириПолитика Сегодня 02:27

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов. Такую задачу он поставил по результатам совещания по лесными пожарам в Красноярске в четверг, 1 августа. Проверку нужно выполнить до 1 ноября.
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