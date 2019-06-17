Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Читать в источнике
Обсудить6
с чего всё началось

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

Подробнее о событии

ФАС и Минэнерго начали проверку информации о росте цен на бензин

Коммерсантъ13:34

Минэнерго и ФАС проверят данные о росте цен на АЗС Дальнего Востока и Сибири

ТАСС12:21

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Газета.Ru12:08

Вице-премьера Дмитрия Козака: Превышение роста цен на бензин носит единичный характер

Эхо Москвы13:30

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБК12:45

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

RT на русском08:12

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Су-27 перехватили американские бомбардировщики у российских границ

Обновлено в 13:26
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Экономика

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Политика

Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Происшествия

Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке

Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки

Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы.
Обновлено в 10:21
Здоровье

Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Паулина Андреева в Сочи показала прозрачное платье

Прозрачное платье Паулины Андреевой стало одним из хедлайнеров церемонии закрытия сочинского кинофестиваля.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Происшествия

Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель

Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

Обновлено в 12:58
Космос

Метеоры помогают марсианским облакам сформироваться

Обновлено в 12:26
Гаджеты

В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Спорт

Губерниев прокомментировал ситуацию с допингом у чувашских спортсменов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил опасение, что в числе подозреваемых в допинге чувашских спортсменов может оказаться биатлонистка Татьяна Акимова.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное