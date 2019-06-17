Энергетика
Медведев поручил проверить цены на бензинREGNUM 08:47
Прояснить ситуацию с ценами на бензин в ряде российских регионов поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку. В случае необходимости будут приняты меры, заявил глава правительства 17 июня на совещании с вице-премьерами.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
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