Энергетика

Медведев поручил проверить цены на бензинREGNUM 08:47

Прояснить ситуацию с ценами на бензин в ряде российских регионов поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку. В случае необходимости будут приняты меры, заявил глава правительства 17 июня на совещании с вице-премьерами.
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Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

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Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Газета.Ru12:08

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о подорожании бензина

РБК08:21

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

RT на русском08:12

Дмитрий Медведев потребовал разобраться с информацией о росте цен на бензин

Говорит Москва08:05

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин

Коммерсантъ08:01

Минэнерго и ФАС проверят данные о росте цен на АЗС Дальнего Востока и Сибири

ТАСС12:21
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
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Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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