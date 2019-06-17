Энергетика

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 08:01

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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