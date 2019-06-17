Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
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Происшествия
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Энергетика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
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Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
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В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года
Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
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«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
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Авто
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Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американском концерне сообщает о том, что руководство компании рассматривает возможность выпустить полностью электрифицированный внедорожник под брендом Hummer.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено в 19:51
Происшествия
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Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Технологии
CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли
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Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
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Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки
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Авто
Введение новых правил автотюнинга отложено на год
Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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