Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

Подробнее о событии

Бензин с примесью инфляции

Коммерсантъ15:54

ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

RT на русском14:20

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Газета.Ru12:08

ФАС и Минэнерго проверят рост цен на бензины в Сибири и на Дальнем Востоке

Ведомости12:58

Минэнерго и ФАС проверят данные о росте цен на АЗС Дальнего Востока и Сибири

ТАСС12:21

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБК12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Кино

Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу

Обновлено в 14:17
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Здоровье

В Иркутске выбрали «Самого красивого доктора»

Иркутск, НИА-Байкал — С 18 мая по 12 июня газета «Иркутск» при поддержке администрации города провела конкурс «Самый красивый доктор», который был приурочен ко Дню медицинского работника.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Обновлено в 20:05
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:57
Общество

Глава СКР поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нехватке лекарств для льготников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Театры

Большой театр впервые поставил оперу-буфф Жака Оффенбаха «Перикола»

Государственный академический Большой театр России на Камерной сцене имени Б.А. Покровского впервые поставил оперу-буфф Жака Оффенбаха "Перикола".
Обновлено в 20:45
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Культура

Александр Калягин экстренно госпитализирован

Обновлено в 05:34
Интернет

Genius.com уличил Google в краже текстов песен

Google обвиняют в том, что в специальном блоке результатов поиска она отображает полный текст песен, который пользователи могут прочитать целиком, не переходя на другой сайт.
Обновлено в 11:48
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Общество

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Космос

Вернер Фон Браун предсказал войну землян с инопланетянами

Обновлено в 07:09
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Гаджеты

Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher

Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено в 16:16
Экономика

В Бурятии появится новая территория опережающего развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах создать новую территорию опережающего развития в Бурятии.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Врача из Красноярска признали «Лучшим педиатром России»

Первое место в номинации «Лучший педиатр» получила Ольга Цимбалова — врач Красноярской городской детской поликлиники № 2. В номинации «Лучший участковый педиатр» Татьяна Жеребцова из Краснотуранской районной больницы получила второе место.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Здоровье

Эксперт рассказала, как вирус черной оспы превратить в биооружие

Об в интервью "Известиям" рассказала исполнительный вице-президент международной компании MSD, директор по программам защиты здоровья Джули Гербердинг.
Обновлено в 20:29
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Политика

Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму

На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Обновлено в 13:50
Политика

Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ

Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Общество

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Экономика

Кудрин не исключил возможность «социального взрыва»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост.
Обновлено в 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное