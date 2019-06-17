Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

Подробнее о событии

Бензин с примесью инфляции

Коммерсантъ15:54

ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

RT на русском14:20

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБК12:45

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Газета.Ru12:08

Минэнерго и ФАС проверят данные о росте цен на АЗС Дальнего Востока и Сибири

ТАСС12:21

Дмитрий Медведев потребовал разобраться с информацией о росте цен на бензин

Говорит Москва08:05

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался перебоями с льготными лекарствами

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика

Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
Обновлено в 15:53
Политика

Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Происшествия

Директор Белгородского НПЗ арестован после жалобы на «прямую линию»

Напомним, ранее работники Белгородского НПЗ во второй раз за неделю записали видеообращение в адрес президента страны.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Политика

У Порошенко ответили на удары в спину со стороны Гройсмана — Онищенко

Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко уверен, что окрики Геращенко уже не остановят процесс предательства вчерашних соратников Порошенко У Порошенко ответили на вчерашние удары в спину со стороны Гройсмана.
Обновлено в 12:26
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар

На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.
Обновлено в 12:43
Происшествия

«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»

Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Экономика

Минэнерго поддержало идею «Россетей» ускоренно повысить тарифы

Минэнерго в целом поддерживает предложение компании «Россети» об ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей, сообщили в министерстве.
Обновлено в 16:43
Футбол

«Дижон» подписал 12-летнего Месси

«Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба.
Обновлено в 15:27
Футбол

«Спартак» назначил нового главу департамента по связям с общественностью

"Спартак" назначил Антона Лисина директором департамента по связям с общественностью, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Футбол

«Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти

Итальянский футбольный клуб «Рома» выступил с официальным заявлением относительно ухода легендарного Франческо Тотти с должности технического директора.
Обновлено в 16:06
Баскетбол

Неизвестный открыл стрельбу во время спортивного парада в Торонто

Обновлено в 16:56
Авто

Коммерческий Volkswagen увеличивает мировые продажи

Обновлено в 07:00
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено в 12:25
Футбол

Олич: «Торпедо» правильно решило, назначив Игнашевича главным тренером

Московский футбольный клуб "Торпедо" принял верное решение, пригласив на пост главного тренера экс-защитника столичного ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича, заявил РИА Новости бывший партнер Игнашевича в стане армейцев Ивица Олич.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

От минометного огня боевиков погибли 11 жителей провинции Алеппо

Боевики обстреляли из минометов населенный пункт Кудехи в сирийской провинции Алеппо, погибли 11 мирных жителей, 15 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В 45 хозяйствах в Чемодановке оставили умирать домашний скот

Обновлено в 11:45
Политика

Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Игры

Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX

Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.
Обновлено в 14:22
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Политика

Зеленский в компании супруги Елены прилетел в Париж – кадры

Обновлено в 09:27
Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Футбол

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Обновлено в 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное