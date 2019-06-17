Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости вчера в 07:54
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Футбол
Исполнительный директор УЕФА оценил возможность изменения формата Лиги чемпионов
Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал о возможных изменениях в формате клубных европейских турниров.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
СВР знает о новых планах кибератак на Россию
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Технологии
IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской
Нововведение обнаружили во второй бете iOS 13.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Бывший глава Свердловской ЖД покончил с собой
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Политика
На Украину прибыл новый поверенный в делах США
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
Обновлено в 04:29
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В России могут разрешить поступать в вузы онлайн
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Общество
В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Политика
В России предложили сажать в тюрьму за домогательства
Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400
Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами - С-300, "Панцирь", другие комплексы ПВО сухопутных войск.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Стала известна дата встречи секретарей Совбезов РФ, США и Израиля
В Иерусалиме 24–25 июня состоятся переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Названа причина инцидента с «Адмиралом Виноградовым»
Американский крейсер Chancellorsville 6 июня в Восточно-Китайском море внезапно перерезал путь большому противолодочному кораблю Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", который шел параллельным курсом авианосной ударной группе Седьмого флота США.
Обновлено в 03:40
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27