Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости вчера в 07:54

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

RT на русскомвчера в 14:20

Представитель вице-премьера: Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны»

Эхо Москвывчера в 23:00

Бензин с примесью инфляции

Коммерсантъвчера в 15:54

Рост цен на ГСМ в регионах Сибири и Дальнего Востока не превышает уровень инфляции

ТАСС04:08

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБКвчера в 12:45

ФАС и Минэнерго проверят рост цен на бензины в Сибири и на Дальнем Востоке

Ведомостивчера в 12:58

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новостивчера в 07:54
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Политика

Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах

Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Футбол

Исполнительный директор УЕФА оценил возможность изменения формата Лиги чемпионов

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал о возможных изменениях в формате клубных европейских турниров.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Авто

«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada

С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

СВР знает о новых планах кибератак на Россию

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Технологии

IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской

Нововведение обнаружили во второй бете iOS 13.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Бывший глава Свердловской ЖД покончил с собой

Обновлено вчера в 12:38
Экономика

Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива

Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Политика

На Украину прибыл новый поверенный в делах США

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
Обновлено в 04:29
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В России могут разрешить поступать в вузы онлайн

Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Общество

В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Политика

В России предложили сажать в тюрьму за домогательства

Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400

Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами - С-300, "Панцирь", другие комплексы ПВО сухопутных войск.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Обновлено вчера в 19:45
Политика

Стала известна дата встречи секретарей Совбезов РФ, США и Израиля

В Иерусалиме 24–25 июня состоятся переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Названа причина инцидента с «Адмиралом Виноградовым»

Американский крейсер Chancellorsville 6 июня в Восточно-Китайском море внезапно перерезал путь большому противолодочному кораблю Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", который шел параллельным курсом авианосной ударной группе Седьмого флота США.
Обновлено в 03:40
Наука

Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России

НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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