Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензинРоссийская газета 08:06
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
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Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
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Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
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Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
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Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
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