Медведев поручил проверить рост цен на бензинРоссийская газета 08:06

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.

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