Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензинРоссийская газета 08:06

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
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Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

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Медведев поручил Козаку проверить сообщения о подорожании бензина

РБК08:21

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин

Коммерсантъ08:01

Дмитрий Медведев потребовал разобраться с информацией о росте цен на бензин

Говорит Москва08:05

Медведев поручил Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Ведомости08:05

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

RT на русском08:12

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

ТАСС07:51
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