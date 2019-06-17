Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензинРоссийская газета 08:06
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Обновлено в 05:19
Общество
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Общество
Паулина Андреева в Сочи показала прозрачное платье
Прозрачное платье Паулины Андреевой стало одним из хедлайнеров церемонии закрытия сочинского кинофестиваля.
Обновлено в 05:00
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Леди Гага может стать причиной распада еще одной семьи
Не успели еще остыть страсти по поводу разрыва отношений сразу между двумя парами – Купер-Шейк и Гага-Карино, как певица, которой приписывают роман с Брэдли Купером, якобы ставший главной причиной разрывов, отличилась на публике новой и без преувеличения дерзкой выходкой.
Обновлено в 08:13
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Авто
Обновленный Fiat Ducato на электрической тяге
Обновлено в 08:33
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Авто
Mercedes-Benz Vito получит новые опции в РФ
Коммерческие автомобили Mercedes-Benz Vito доступны с новыми опциями, такими как расширенный ассортимент колес и дисков, а также другими элементами дизайна.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Авто
Какие марки имеют самый молодой автопарк в России?
Как оказалось, у отечественной LADA, которая имеет наибольший парк, только каждый четвертый автомобиль находится в возрасте до 10 лет.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Реал» презентует Родриго 18 июня
"Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.
Обновлено в 07:01
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Технологии
Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27
Финансы
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22