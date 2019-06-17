Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

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В «Газпром нефти» заявили, что динамика цен бензина на АЗС соответствует договоренностям

ТАСС10:56

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин

Коммерсантъ08:01

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны

Интерфакс08:14

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

RT на русском08:12

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о подорожании бензина

РБК08:21

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54

Медведев поручил Козаку проверить информацию СМИ о росте цен на бензин

Газета.Ru07:48
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