Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета вчера в 04:11

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.

Происшествия Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.

Политика В штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.

Наука Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.

Авто Suzuki готовит к выпуску «убийцу» Hyundai Creta По информации издания ICN, «убийца Креты» от «Сузуки» будет спроектирован на архитектуре следующего поколения Suzuki Vitara, которое поступит на глобальные рынки в 2021 году.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.

Политика Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».

Политика Евросоюз обеспокоился выходом США из договора о торговле оружием Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.

Происшествия Пожар произошел на кровле Никитского храма в подмосковной Коломне "Произошел пожар на кровле Никитского храма на площади 300 кв. м, он был ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Происшествия Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Хоккей Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).

Игры Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.

Политика Президент Национальной стрелковой ассоциации США покидает пост Президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США Оливер Норт покидает пост на фоне конфликта с гендиректором организации Уэйном Лапьером.

Общество Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.

Наука Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.