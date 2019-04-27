Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета вчера в 04:11
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
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Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:48
Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта
Будущее России. Национальные проектывчера в 10:18
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Музыка
Юрий Лоза высказался по поводу финала шоу «Голос. Дети»
Певец поделился мнением, что полностью выступает против проведения подобных конкурсов среди детей, так как это тяжело для них психологически и тормозит развитие музыкальных навыков.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Орле во время автошоу машина въехала в зрителей
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, один из них с травмами ног доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Наука
Вакцина против рака успешно протестирована на людях
Проведены клинические исследование, результаты которых говорят о том, что организм может приобрести иммунитет к раку толстой кишки.
Обновлено вчера в 00:16
Культура
Пригожин назвал результаты голосования на шоу «Голос. Дети» ошибочными
Позже на Первом канале сообщили, что проведут проверку результатов подсчета голосов в связи тем, что "оператором голосования были отмечены некоторые аномальности".
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Футбол
Тренер заставил футболистов намеренно пропустить гол во время матча
Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса заставил игроков своей команды намеренно пропустить гол во время матча 45-го тура Чемпионшипа (второго дивизиона чемпионата Англии) с «Астон Виллой».
Обновлено в 12:12
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Зенит» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:51
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Политика
Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ для Эквадора
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) для Эквадора.
Обновлено в 08:34
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Авто
Назван ТОП-5 автомобилей с панорамной крышей
Замыкает тройку лидеров чешский Skoda Octavia Combi. Самый бюджетный автомобиль ретинга, позицианирующийся как семейная модель.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
На Свердловскую область обрушились метели и снегопады
В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:01
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Новая неделя в Петербурге начнется с заморозков
Синоптики прогнозируют похолодание в Петербурге. Температура ночью будет колебаться около нуля.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне
Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
Обновлено в 06:13
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Экономика
TKEY представила свои решения Tkeycoin парламентариям из 42 стран
На встрече присутствовали делегаты от национальных парламентов стран — участниц АПА, куда сегодня входят 58 государств — 42 постоянных члена и 16 наблюдателей, а также девять крупных международных организаций.
Обновлено 26 апреля в 10:00