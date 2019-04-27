Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета вчера в 04:11
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта
Будущее России. Национальные проектывчера в 10:18
Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:48
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Обновлено в 10:44
Культура
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Происшествия
На набережной Петербурга прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Политика
Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным
«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Футбол
Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»
26-летний бельгиец в интервью VTM Nieuws заявил, что согласовал условия личного трудового соглашения со "шмелями".
Обновлено в 09:43
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Пассажиры «Уральских авиалиний» обвинили авиакомпанию в мошенничестве
Пассажиры, купившие билеты на прямой рейс Москва-Париж, были возмущены тем, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не предупредила их о запланированной пересадке в Калуге.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
В Росгвардии рассказали о подготовке к параду и новинках оружия
Парадный расчет Росгвардии к параду на Красной площади в честь Дня Победы провел десятки тренировок.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Пожар в садоводческом товариществе в Новой Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" на территории Новой Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ
В матче 36-го тура английской премьер-лиги «Бернли» на домашнем стадионе потерпел минимальное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Единственный гол в составе команды из Манчестера забил аргентинский форвард Серхио Агуэро на 63-й минуте встречи.
Обновлено в 10:58
Футбол
Жирона — Севилья 1:0
"Жирона" набрала 37 очков и поднялась на 17-е место, покинув зону вылета. "Севилья" на пятом месте - 55 очков.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Шахтер» обыграл «Мариуполь», не реализовав два пенальти
В составе донецкого клуба пенальти не реализовали Жуниор Мораес и Алан Патрик. С 49-й минуте "Мариуполь" играл в меньшинстве.
Обновлено в 08:54
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Культура
Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге
Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву
Обновлено в 10:28
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
Встреча прошла вечером 27 февраля и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил капитан «Барселоны» Лионель Месси на 62-й минуте игры.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04