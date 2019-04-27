Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета вчера в 04:11

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
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Спрос на жилье может поддержать «зеленая» ипотека

Вести.Ruвчера в 10:26

Медведев поручил разработать меры по повышению спроса на строящееся жилье

Известиявчера в 03:04

Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта

Будущее России. Национальные проектывчера в 10:18

Медведев поручил проработать меры стимулирования спроса на строящееся жилье

РИА Новостивчера в 06:47

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Российская газетавчера в 04:11

Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:48

Медведев поручил разработать меры по повышению спроса на новое жильё

Life.ruвчера в 09:47
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Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Обновлено в 10:44
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Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Происшествия

На набережной Петербурга прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
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Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 03:00
Политика

Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным

«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Футбол

Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»

26-летний бельгиец в интервью VTM Nieuws заявил, что согласовал условия личного трудового соглашения со "шмелями".
Обновлено в 09:43
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Пассажиры «Уральских авиалиний» обвинили авиакомпанию в мошенничестве

Пассажиры, купившие билеты на прямой рейс Москва-Париж, были возмущены тем, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не предупредила их о запланированной пересадке в Калуге.
Обновлено в 10:47
Футбол

Неймару грозит отстранение как минимум на пять матчей за удар фаната

Обновлено в 10:29
Армия и оружие

В Росгвардии рассказали о подготовке к параду и новинках оружия

Парадный расчет Росгвардии к параду на Красной площади в честь Дня Победы провел десятки тренировок.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Пожар в садоводческом товариществе в Новой Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" на территории Новой Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 10:54
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

В матче 36-го тура английской премьер-лиги «Бернли» на домашнем стадионе потерпел минимальное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Единственный гол в составе команды из Манчестера забил аргентинский форвард Серхио Агуэро на 63-й минуте встречи.
Обновлено в 10:58
Футбол

Жирона — Севилья 1:0

"Жирона" набрала 37 очков и поднялась на 17-е место, покинув зону вылета. "Севилья" на пятом месте - 55 очков.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Шахтер» обыграл «Мариуполь», не реализовав два пенальти

В составе донецкого клуба пенальти не реализовали Жуниор Мораес и Алан Патрик. С 49-й минуте "Мариуполь" играл в меньшинстве.
Обновлено в 08:54
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено вчера в 10:18
Культура

Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге

Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

Обновлено в 10:28
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

Встреча прошла вечером 27 февраля и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил капитан «Барселоны» Лионель Месси на 62-й минуте игры.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
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