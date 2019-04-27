Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета вчера в 04:11

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.

Политика Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Происшествия Видео: двое детей выпрыгнули на ходу из машины, которую угоняли воры Как позже выяснила полиция, 69-летняя прабабушка детей Нита Кобурн отвезла подругу в больницу, а детей оставила в машине одних.

Музыка Спасенная песней Началовой дочь Алсу выиграла «Голос» Микелла вполне заслуженно получила призы: статуэтку и сертификат номиналом 1 млн рублей на запись своей первой песни.

Происшествия Девять человек были спасены во время пожара на юго-востоке Москвы Происходил пожар в квартире на ул. Подольская, д. 21 на площади 5 кв. м. Ликвидировано. спасено 9 чел с вышележащих этажей, из них трое детей. pic.twitter.com / c8OrxqFRAK — МЧС МОСКВЫ (@ emercom_press) 28 апреля 2019 г. — В некоторых СМИ публикуется некорректная информация.

Происшествия В Воронежской области сгорел распределительный центр «Магнита» В селе Нечаевка под Воронежем сгорел распределительный центр ритейлера «Магнит», сообщил региональный главк МЧС.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Политика Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Наука Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.

Политика Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ для Эквадора Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) для Эквадора.

Шоу-бизнес Ирину Цывину похоронили под другим именем В последнем браке с Александром Благонравовым Ирина сменила фамилию. Так актрису и похоронили не Цывиной, а Благонравовой.

Политика Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.

Футбол Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем» Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Китае создали копию российского истребителя Су-35 Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.

Экономика В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Религия Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Спорт Драчёв заявил, кто не проходит в сборную России по биатлону 27 апреля СБР утвердил состав сборной России. Губерниев заявил, что Михаил Прохоров разбаловал «допингисток», ранее писал News.ru.

Политика Зеленского пригласили посмотреть, что происходит в Крыму По словам парламентария, действующий президент Украины Петр Порошенко приезжал в Крым накануне воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, "видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом", но верных выводов из этого не сделал.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.