Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета вчера в 04:11
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:48
Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта
Будущее России. Национальные проектывчера в 10:18
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
Видео: двое детей выпрыгнули на ходу из машины, которую угоняли воры
Как позже выяснила полиция, 69-летняя прабабушка детей Нита Кобурн отвезла подругу в больницу, а детей оставила в машине одних.
Обновлено в 08:57
Музыка
Спасенная песней Началовой дочь Алсу выиграла «Голос»
Микелла вполне заслуженно получила призы: статуэтку и сертификат номиналом 1 млн рублей на запись своей первой песни.
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
Девять человек были спасены во время пожара на юго-востоке Москвы
Происходил пожар в квартире на ул. Подольская, д. 21 на площади 5 кв. м. Ликвидировано. спасено 9 чел с вышележащих этажей, из них трое детей. pic.twitter.com / c8OrxqFRAK — МЧС МОСКВЫ (@ emercom_press) 28 апреля 2019 г. — В некоторых СМИ публикуется некорректная информация.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Воронежской области сгорел распределительный центр «Магнита»
В селе Нечаевка под Воронежем сгорел распределительный центр ритейлера «Магнит», сообщил региональный главк МЧС.
Обновлено в 08:30
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Политика
Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ для Эквадора
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) для Эквадора.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под другим именем
В последнем браке с Александром Благонравовым Ирина сменила фамилию. Так актрису и похоронили не Цывиной, а Благонравовой.
Обновлено в 07:06
Наука
Сигналы мозга преобразовали в человеческую речь две нейросети
Обновлено 25 апреля в 05:43
Происшествия
На набережной в Питере подорвался мужчина
Обновлено в 09:29
Футбол
«Арсенал» разгромно проиграл «Лестеру»
В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Арсенал».
Обновлено в 09:17
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Футбол
Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»
Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В Китае создали копию российского истребителя Су-35
Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Спорт
Драчёв заявил, кто не проходит в сборную России по биатлону
27 апреля СБР утвердил состав сборной России. Губерниев заявил, что Михаил Прохоров разбаловал «допингисток», ранее писал News.ru.
Обновлено в 07:53
Футбол
Сегодня «Крылья Советов» сыграют с лидером чемпионата России
Букмекеры принимают ставки на победу "Зенита" с коэффициентом 1,35, на успех "Крыльев Советов" - 9,50.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленского пригласили посмотреть, что происходит в Крыму
По словам парламентария, действующий президент Украины Петр Порошенко приезжал в Крым накануне воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, "видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом", но верных выводов из этого не сделал.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Политика
На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев
На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00