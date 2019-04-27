Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета 04:11
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
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Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта
Будущее России. Национальные проекты10:18
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