Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета 04:11
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
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Медведев поручил разработать дополнительные меры по стимулированию спроса на новое жилье
Будущее России. Национальные проекты02:43
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