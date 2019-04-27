Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета 04:11
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев поручил разработать дополнительные меры по стимулированию спроса на новое жилье
Будущее России. Национальные проекты02:43
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Обновлено вчера в 12:07
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Обновлено в 03:43
Здоровье
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях
До 31 мая Министерство здравоохранения совместно с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, возглавляющим рабочую группу Государственного совета по направлению "Здравоохранение", подготовит изменения в одноименный национальный проект для мониторинга доступности записи и сокращения сроков ожидания приема в первичных медучреждениях.
Обновлено в 04:31
Наука
Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти
Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье
Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Спорт
Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии
Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
Обновлено в 03:11
Футбол
В Англии отменили футбольный матч из-за отказа команды выйти на поле
Матч 45-го тура английского футбольного Чемпионшипа «Болтон Уондерерс» — «Брентфордом» был отменён из-за отказа игроков хозяев выходить на поле.
Обновлено в 03:59
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Политика
Песков прокомментировал приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 02:59
Хоккей
«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Москвичей предупредили о массовом появлении комаров
"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
Обновлено вчера в 20:28
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено 25 апреля в 12:17
Футбол
Дэнни Роуз: «Будучи темнокожим, нет смысла начинать карьеру тренера»
Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз рассказал, почему не будет становиться футбольным тренером.
Обновлено в 04:13
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
Посольство Соединенных Штатов отказало эксперту-консультанту генсека ООН от Москвы, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому.
Обновлено вчера в 13:39
Кино
Федор Добронравов впервые появился на публике после инсульта
Как оказалось, у артиста был инсульт и лишь спустя некоторое время он впервые появился на публике после пережитого недуга.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе
Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
На Украине принят резонансный закон о языке
Верховная рада приняла закон о языке, согласно которому украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено 25 апреля в 08:14
Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.
Обновлено в 00:58