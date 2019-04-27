Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета 04:11

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
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Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Российская газета04:11

Медведев поручил разработать дополнительные меры по стимулированию спроса на новое жилье

Будущее России. Национальные проекты02:43

Медведев поручил разработать меры по повышению спроса на строящееся жилье

Известия03:04

Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье

БИЗНЕС Online03:48
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Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину

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Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях

До 31 мая Министерство здравоохранения совместно с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, возглавляющим рабочую группу Государственного совета по направлению "Здравоохранение", подготовит изменения в одноименный национальный проект для мониторинга доступности записи и сокращения сроков ожидания приема в первичных медучреждениях.
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Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
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В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
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Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Спорт

Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии

Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
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Футбол

В Англии отменили футбольный матч из-за отказа команды выйти на поле

Матч 45-го тура английского футбольного Чемпионшипа «Болтон Уондерерс» — «Брентфордом» был отменён из-за отказа игроков хозяев выходить на поле.
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В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

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Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 02:59
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«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Обновлено вчера в 22:09
Общество

Москвичей предупредили о массовом появлении комаров

"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
Обновлено вчера в 20:28
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

Обновлено в 02:40
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено 25 апреля в 12:17
Футбол

Дэнни Роуз: «Будучи темнокожим, нет смысла начинать карьеру тренера»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз рассказал, почему не будет становиться футбольным тренером.
Обновлено в 04:13
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Обновлено в 03:39
Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Посольство Соединенных Штатов отказало эксперту-консультанту генсека ООН от Москвы, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому.
Обновлено вчера в 13:39
Кино

Федор Добронравов впервые появился на публике после инсульта

Как оказалось, у артиста был инсульт и лишь спустя некоторое время он впервые появился на публике после пережитого недуга.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе

Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

На Украине принят резонансный закон о языке

Верховная рада приняла закон о языке, согласно которому украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено 25 апреля в 08:14
Политика

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.
Обновлено в 00:58
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Представитель Лободы объявила, что «история Голоса окончена»

Обновлено в 04:34
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