Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета 04:11

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
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