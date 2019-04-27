Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета 04:11
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев поручил разработать дополнительные меры по стимулированию спроса на новое жилье
Будущее России. Национальные проекты02:43
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Общество
Температурный рекорд побит в Москве
Обновлено в 07:52
Культура
Пригожин назвал результаты голосования на шоу «Голос. Дети» ошибочными
Позже на Первом канале сообщили, что проведут проверку результатов подсчета голосов в связи тем, что "оператором голосования были отмечены некоторые аномальности".
Обновлено в 09:10
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Обновлено в 07:33
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика
Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский отправился на отдых в Турцию
Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Экономика
Сбербанк назвал три тренда в области киберпреступлений
Кузнецов летом прошлого года говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,3 триллиона рублей.
Обновлено в 09:06
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Происшествия
Силовики пришли к родственникам предполагаемого автора «Сталингулага»
Силовики в пятницу, 26 апреля, пришли с обысками к родственникам возможного автора Telegram-канала «Сталингулаг» — уроженца Махачкалы Александра Горбунова.
Обновлено в 08:37
Общество
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин
Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за угрозы схода лавин в горах, в Сочи ожидается сильный туман, сообщает администрация города.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США
Ранее сайт kp.ru писал, что в результате стрельбы в американской штате Огайо погиб полицейский, еще один страж порядка получил ранения.
Обновлено в 01:40
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
Обновлено в 06:33
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Петербуржец при обыске выбросил в окно 2 кг наркотиков
Мужчина выбросил из окна более 2,2 кг метамфетамин, который незаконно хранил у себя для продажи. Несмотря на это, наркотики нашли и изъяли.
Обновлено в 09:02
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55