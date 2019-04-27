Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жильеРоссийская газета 04:11

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
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Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

ПРАЙМ05:45

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Российская газета04:11

Медведев поручил разработать меры по повышению спроса на строящееся жилье

Известия03:04

Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье

БИЗНЕС Online03:48

Медведев поручил разработать дополнительные меры по стимулированию спроса на новое жилье

Будущее России. Национальные проекты02:43
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Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 03:02
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвал срок, который может попросить сторона обвинения по делу.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце

Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Политика

Песков пошутил про сон и рабочий график Путина

Обновлено в 03:38
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты

Объектив Viltrox PFU RBMH 85mm f/1.8 STM с креплением Sony E оценен в 379 долларов

Обновлено в 02:57
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Игры

Эксперты: через три года геймеры перейдут на консоли

Согласно отчету, в ближайшие три года около двадцати миллионов геймеров, игравших ранее на ПК, совершат переход на консольные версии.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

Обновлено в 04:08
Наука

Просмотр фильма показал, как человек судит о других людях

Цель ученых состояла в том, чтобы пронаблюдать, как меняется суждение о человеке на физиологическом уровне, поэтому они обратили внимание именно на эти области мозга.
Обновлено 25 апреля в 05:18
Происшествия

Итальянец попытался выйти из летящего самолёта

Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину

Готовность строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро оценивается в 50%.
Обновлено в 03:43
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" раскритиковала законопроект депутатов Верховной рады, который существенно ограничивает права президента Украины, и призвала дать шанс избранному главе государства выполнять свою работу.
Обновлено в 05:58
Футбол

Шалимов возглавит дубль «Спартака»

После 33-х туров чемпионата ФНЛ дубль московского клуба занимает 12-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 06:08
Политика

Показатели оценки эффективности губернаторов утверждены президентом

Методику расчета показателя эффективности работы российских губернаторов предложил разработать президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 05:01
Баскетбол

ЦСКА в восьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Из шахты в ЛНР после взрыва извлекли тела 13 горняков

Спасатели извлекли тела 13 горняков из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 01:38
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Хоккей

Малкин отправился в расположение сборной России

Обновлено в 02:25
Политика

Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:22
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид в свой день рождения

Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Работы займут время до конца рабочего дня.
Обновлено в 02:27
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Обновлено вчера в 12:30
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Федеральный орган исполнительной власти, образованный указом Президента Российской Федерации 1 ноября 2013 года путём преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр - Владимир Владимирович Якушев.
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