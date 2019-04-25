Экономика
Медведев поручил проработать вопрос о рабочем времени женщин на селеРИА Новости 07:34
Министерства, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей должны до 29 мая представить в правительство предложения о регулировании продолжительности рабочей недели для женщин на селе, сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика
Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми.
Обновлено в 08:19
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
В петербургской школе началась вакцинация от кори
В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Политика
Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным
Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Здание Арбитражного суда Москвы эвакуировано из-за угрозы взрыва
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве было эвакуировано здание Пресненского районного суда.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции
«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 06:59
Экономика
Убытки Tesla в первом квартале составили $702 млн
Производитель электромобилей Tesla в среду, 24 апреля, представил отчетность за четвертый квартал: чистый убыток компании в этот период составил $702 млн.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом» состоянии певицы после ДТП
Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала Пятому каналу о состоянии своей подопечной после ДТП, в которое она попала некоторое время назад в Европе.
Обновлено в 07:52
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Литва призвала ввести санкции из-за паспортов для жителей Донбасса
Литовский МИД призвал международную общественность усилить санкции против России, которая ввела упрощенную выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР.
Обновлено в 07:45
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 02:42
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Сегмент «Медиасервисы» (входит «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск») показал рост на 74% в сравнении с первым кварталом 2018 года, а выручка «Других направлений и экспериментов» («Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование») выросла на 218%.
Обновлено в 06:25
Хоккей
Защитник Кутейкин подписал новый контракт со «Спартаком»
Защитник Андрей Кутейкин подписал новый контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева похвасталась стройной фигурой после родов
Саша Савельева опубликовала в Instagram новую фотографию, где похвасталась стройной фигурой через месяц после родов.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на несогласованной акции в Москве
Тверской суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в сентябре 2018 г. в Москве Виктора Федосеева.
Обновлено в 07:35
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Как передал корреспондент "Интерфакса", на входе в театр патриотические активисты кричали каждому проходившему на мероприятие: "Позор искажателям истории!".
Обновлено в 06:17
Политика
Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС
Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
Обновлено в 07:52
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Финансы
Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей
Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
Обновлено в 07:21
Общество
Дресс-код для родителей ввели в школах США
В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:32