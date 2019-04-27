Экономика
Медведев поручил повысить спрос на строящееся жилье9111.ru вчера в 09:25
В России будет разработан пакет мер по увеличению спроса на строящееся жилье. Соответствующее поручение дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пишут Известия. Под мерами подразумевается снижение ставок по ипотеке, субсидирование и другие.
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Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта
Будущее России. Национальные проекты27 апреля в 10:18
Медведев поручил проработать меры стимулирования спроса на строящееся жилье
РИА Новости27 апреля в 06:47
Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье
БИЗНЕС Online27 апреля в 03:48
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