Экономика
Медведев поручил повысить спрос на строящееся жилье9111.ru 09:25
В России будет разработан пакет мер по увеличению спроса на строящееся жилье. Соответствующее поручение дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пишут Известия. Под мерами подразумевается снижение ставок по ипотеке, субсидирование и другие.
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Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта
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Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье
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