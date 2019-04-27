Экономика
Медведев поручил повысить спрос на строящееся жилье9111.ru 09:25
В России будет разработан пакет мер по увеличению спроса на строящееся жилье. Соответствующее поручение дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пишут Известия. Под мерами подразумевается снижение ставок по ипотеке, субсидирование и другие.
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Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта
Будущее России. Национальные проектывчера в 10:18
Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:48
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Армия и оружие
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Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Завалы после боев в сирийской Думе разобраны на 95 процентов
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В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
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В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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Ученые рассказали, к чему приведут недосып и стресс на работе
Обновлено в 13:03
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Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
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Депутат предложил в темное зимнее время работать на час меньше, передает РИА Новости.
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Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
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Зачем нужны частные кладбища? Эксперт - о новом «похоронном» законе
— Одновременно с новым законом Минстрой предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью о штрафах за нарушения на похоронном рынке (от 5 тыс. до 1 млн руб.
Обновлено в 17:07
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
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Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничестве
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