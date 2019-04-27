Экономика

Медведев поручил повысить спрос на строящееся жилье9111.ru 09:25

В России будет разработан пакет мер по увеличению спроса на строящееся жилье. Соответствующее поручение дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пишут Известия. Под мерами подразумевается снижение ставок по ипотеке, субсидирование и другие.
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Спрос на жилье может поддержать «зеленая» ипотека

Вести.Ruвчера в 10:26

Медведев поручил разработать меры по повышению спроса на новое жильё

Life.ruвчера в 09:47

Медведев поручил проработать меры стимулирования спроса на строящееся жилье

РИА Новостивчера в 06:47

Эксперты: меры по стимулированию спроса на жилье в РФ помогут выполнить задачи нацпроекта

Будущее России. Национальные проектывчера в 10:18

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Российская газетавчера в 04:11

Медведев поручил минстрою вместе с Миннихановым придумать, как увеличить спрос на строящееся жилье

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:48

Медведев поручил разработать меры по повышению спроса на строящееся жилье

Известиявчера в 03:04
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:12, Ашберн
Политика

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено в 20:15
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено в 16:54
Общество

На Урал обрушились гололед и метели

На территории Свердловской области в ближайшее время прогнозируется сильный снег, метель и усиленный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
Обновлено в 14:40
Культура

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Происшествия

Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске

Обновлено в 21:57
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Завалы после боев в сирийской Думе разобраны на 95 процентов

Завалы после боевых действий в сирийской Думе разобраны на 95 процентов, сообщил РИА «Новости» зампред городского совета Аднан Маики.
Обновлено в 22:37
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Наука

Ученые рассказали, к чему приведут недосып и стресс на работе

Обновлено в 13:03
Общество

Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу

В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

Обновлено в 20:41
Общество

Милонов предложил меньше работать зимой

Депутат предложил в темное зимнее время работать на час меньше, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:00
Транспорт

Будущее украинских городов: привычные «скотовозки» или современный электротранспорт (УНIАН, Украина) (УНИАН)

По словам Гриценко, имеющийся парк городского электрического транспорта Украины почти полностью физически изношен и требует обновления.
Обновлено в 20:34
Футбол

Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол

Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Обновлено в 11:01
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Общество

Зачем нужны частные кладбища? Эксперт - о новом «похоронном» законе

— Одновременно с новым законом Минстрой предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью о штрафах за нарушения на похоронном рынке (от 5 тыс. до 1 млн руб.
Обновлено в 17:07
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Единоборства

Российские бойцы ММА устроили драку в отеле Турции

Обновлено в 21:55
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Транспорт

Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничестве

Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов.
Обновлено в 12:19
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Экология

В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 20:24
Политика

Осипов назвал причины проблем в сельском хозяйстве Забайкалья

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с первым замглавы Минсельхоза РФ назвал основные проблемы сельского хозяйства региона и их причины.
Обновлено в 22:02
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