Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушенияBFM.ru 09:20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
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с чего всё началось
Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.Ведомостивчера в 17:42
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Медведев поручил подготовить декриминализацию статьи УК за нерепатриацию валюты
Московский Комсомолец09:37
Бизнес попросил премьера отменить уголовную ответственность за валютные нарушения
Ведомостивчера в 17:42
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Армия и оружие
Вьетнам продолжает серийный выпуск копии советского пистолета ТТ
Социалистическая республика Вьетнам остается одной из стран, до сих пор серийно выпускающих копию советского пистолета "Тульский Токарев" (ТТ). Производство развернуто на оружейном заводе Z111 министерства обороны Вьетнама, передает блог bmpd.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.
Обновлено в 09:24
Политика
УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании
В Окружной административный суд Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ), которая просит отменить приказ Министерства культуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название.
Обновлено в 09:07
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Политика
Врио губернатора Оренбуржья Паслер представлен правительству региона
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер представлен правительству региона.
Обновлено в 05:30
Политика
Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Происшествия
Около 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Не менее 50 человек стали жертвами ДТП с двумя автобусами в Гане на западе Африки.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Обновлено в 07:05
Здоровье
Жительница Китая едва не погибла после поедания живых личинок
Жительница Китая, которая страдала онкологическим заболеванием, решила воспользоваться рецептом народной медицины, по методам которой ей следовало съесть банку живых личинок в течение месяца.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite могут стать «любимчиками» публики
Китайская корпорация Xiaomi не останавливается в своих достижениях, следующие смартфоны, которые выйдут, могут оказаться намного успешнее своих предшественников.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Рогозин анонсировал серийное производство ракеты «Ангара»
Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил 22 марта в эфире телеканала «Россия 24», что рассчитывает запустить серийное производство ракет-носителей семейства «Ангара» в 2023 году.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолёта
Обновлено в 01:06
Происшествия
Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых
"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ.
Обновлено в 07:30
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой
Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Гаджеты
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03