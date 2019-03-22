Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушенияBFM.ru 09:20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
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с чего всё началось

Бизнес попросил премьера отменить уголовную ответственность за валютные нарушения

Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.
Ведомостивчера в 17:42

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Медведев поручил подготовить декриминализацию статьи УК за нерепатриацию валюты

Московский Комсомолец09:37

Медведев поручил смягчить уголовное законодательство по валютным нарушениям

Ведомости10:23

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Коммерсантъ09:55

Медведев поручил отменить уголовное наказание за валютные нарушения

Реальное время09:40

Медведев поручил доработать вопрос ответственности за нарушения валютного законодательства

ТАСС09:03

Медведев поручил подготовить законопроект об отмене статьи УК за нерепатриацию валюты

Интерфакс09:16

СМИ узнали о просьбе бизнеса к Медведеву ослабить валютный контроль

РБКвчера в 20:28
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Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика

ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками

Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.
Обновлено в 10:50
Экономика

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО

Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии

Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа.
Обновлено в 07:49
Общество

Студент придумал оригинальный способ сорвать съемки телешоу с помощью порно

Строительная бригада, участвующая в съемках, работала с раннего утра и постоянно будила его.
Обновлено в 11:03
Общество

Зарплата чиновников в РФ в 2018 году выросла на 7,7%

Средняя зарплата работников органов исполнительной власти составила 50,9 тыс рублей, увеличившись в 2018 году на 7,7%. Госслужащие, работающие в прокуратуре и в судах, стали получать в среднем 37,3 тыс рублей.
Обновлено в 03:37
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Экономика

Red Wings пострадала за SSJ 100

В Airbus отметили, что в России эксплуатировать самолеты Airbus A220-300 планировала только Red Wings.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими

«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено вчера в 16:07
Авто

Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat

Обновлено в 08:06
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды

Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" одержал победу над "Барысом" из Астаны в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Политика

Порошенко передали список захваченных храмов на Украине

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал список захваченных храмов на Украине президенту страны Петру Порошенко, встречавшегося с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Обновлено в 06:59
Футбол

Федун: «У многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022»

Президент "Спартака" Леонид Федун считает, что большинство игроков из состава сборной России не смогут принять участие в ЧМ-2022 из-за возраста.
Обновлено в 10:58
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Политика

Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович

Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 08:31
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Происшествия

В аэропорту Токио столкнулись два самолета

В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Политика

Рогозин объявил о вступлении России в «космическое соревнование»

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что в мире начинается интенсивная работа по освоению дальнего космоса.
Обновлено в 06:47
Космос

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита

Обновлено 20 марта в 18:18
Политика

Врио губернатора Оренбуржья Паслер представлен правительству региона

Обновлено в 05:30
Культура

Marvel выставит на аукцион костюмы из сериалов про супергероев

Marvel Entertainment совместно с магазином Prop Store проведет аукцион костюмов и реквизита из сериалов про супергероев "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак".
Обновлено в 09:13
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