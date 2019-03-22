Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушенияBFM.ru 09:20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
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с чего всё началось
Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.Ведомостивчера в 17:42
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Медведев поручил подготовить декриминализацию статьи УК за нерепатриацию валюты
Московский Комсомолец09:37
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Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками
Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.
Обновлено в 10:50
Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии
Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа.
Обновлено в 07:49
Общество
Студент придумал оригинальный способ сорвать съемки телешоу с помощью порно
Строительная бригада, участвующая в съемках, работала с раннего утра и постоянно будила его.
Обновлено в 11:03
Общество
Зарплата чиновников в РФ в 2018 году выросла на 7,7%
Средняя зарплата работников органов исполнительной власти составила 50,9 тыс рублей, увеличившись в 2018 году на 7,7%. Госслужащие, работающие в прокуратуре и в судах, стали получать в среднем 37,3 тыс рублей.
Обновлено в 03:37
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Экономика
Red Wings пострадала за SSJ 100
В Airbus отметили, что в России эксплуатировать самолеты Airbus A220-300 планировала только Red Wings.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено вчера в 16:07
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды
Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над "Барысом" из Астаны в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Политика
Порошенко передали список захваченных храмов на Украине
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал список захваченных храмов на Украине президенту страны Петру Порошенко, встречавшегося с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Обновлено в 06:59
Футбол
Федун: «У многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022»
Президент "Спартака" Леонид Федун считает, что большинство игроков из состава сборной России не смогут принять участие в ЧМ-2022 из-за возраста.
Обновлено в 10:58
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Политика
Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович
Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Политика
Рогозин объявил о вступлении России в «космическое соревнование»
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что в мире начинается интенсивная работа по освоению дальнего космоса.
Обновлено в 06:47
Космос
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита
Обновлено 20 марта в 18:18
Культура
Marvel выставит на аукцион костюмы из сериалов про супергероев
Marvel Entertainment совместно с магазином Prop Store проведет аукцион костюмов и реквизита из сериалов про супергероев "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак".
Обновлено в 09:13