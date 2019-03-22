Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушенияBFM.ru 09:20

Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Армия и оружие Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.

Экономика ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.

Политика Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Армия и оружие Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.

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Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа.

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Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

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Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

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