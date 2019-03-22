Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушенияBFM.ru 09:20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
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с чего всё началось
Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.Ведомостивчера в 17:42
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Медведев поручил подготовить декриминализацию статьи УК за нерепатриацию валюты
Московский Комсомолец09:37
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Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 08:35
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка поздравила Загитову с золотом ЧМ
Двукратная олимпийская чемпионка немецкая фигуристка Катарина Витт поздравила россиянку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Сайтаме, передает ТАСС.
Обновлено в 15:53
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
На выставке LIMA – 2019 Россию представят 36 компаний
Как сообщает ТАСС, в летной программе примет участие пилотажная группа Минобороны РФ "Русские витязи" на истребителях Су-30 СМ. Всего в международном мероприятии задействованы представители 36 российских компаний, 27 из которых специализируются на производстве продукции военного назначения.
Обновлено в 13:35
Культура
Кинорежиссер Юрий Мамин решил покинуть Россию
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков
Бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитер (Dickie Arbiter) обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в расточительности.
Обновлено в 03:06
Авто
В Китае появился производитель «идеальных» вседорожников
Обновлено вчера в 10:24
Наука
От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости
Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.
Обновлено в 09:15
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ
Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать
МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».
Обновлено в 13:05
Общество
Список опасных пород собак сократили в пять раз
Министерство внутренних дел доработало список потенциально опасных пород собак. Теперь в него входят не 69 пород, как было ранее, а 12.
Обновлено вчера в 12:27
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
«Россети» сделают работы энергокомплекса Северной Осетии эффективнее
По словам руководителя региона, совместная конструктивная работа сторон направлена на комплексное решение задач в данной отрасли, сообщают «Новые известия».
Обновлено в 14:33
Футбол
Хавбек «Фулхэма» Сери покинет клуб летом
27-летний Сери перешёл в «Фулхэм» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 30 млн.
Обновлено в 13:32
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
После обстрела ВСУ без света остался поселок в ДНР
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Обновлено в 12:14
Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено в 13:04
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
Политика
Издание «Мастера и Маргариты» запретили на Украине из-за «пропаганды»
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внес в список запрещенных на территории страны книг еще 17 изданий из России из-за «признаков пропаганды».
Обновлено в 12:36
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Игры
Авторы Chernobylite анонсировали кампанию на Kickstarter новым тизером игры
Студия The Farm 51 опубликовала новый тизер своего хоррора с элементами выживания Chernobylite, которым анонсировала краудфандинговую кампанию на Kickstarter.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как Началова перевоплотилась в Шатунова на шоу «Один в Один!»
Обновлено в 14:42
Происшествия
Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна
В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Политика
В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии
Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Бывший тренер Хаасе приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство
Бывший тренер голландского №1 Робина Хаасе Марк де Йонг апелляционным судом приговорен к 20 годам тюремного заключения за убийство бизнесмена Коэна Эверинка.
Обновлено в 14:25