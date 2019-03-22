Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушенияBFM.ru 09:20

Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером. Жесткий контроль Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки», жалуются авторы письма.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.

Спорт Двукратная олимпийская чемпионка поздравила Загитову с золотом ЧМ Двукратная олимпийская чемпионка немецкая фигуристка Катарина Витт поздравила россиянку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Сайтаме, передает ТАСС.

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Шоу-бизнес Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков Бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитер (Dickie Arbiter) обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в расточительности.

Наука От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.

Авто Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.

Гаджеты МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».

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Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

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Происшествия Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.

Политика В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.