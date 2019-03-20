Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»Российская газета 04:49

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Эксперты оценили, какие еще офисы в «Москве-Сити» могут занять власти РФ

РИА Новости09:30

Медведев запретил точечно раздавать недвижимость ведомств, переезжающих в «Москва‑Сити»

РИАМО05:54

Медведев поручил подготовить план переезда министерств в «Москва-Сити»

Говорит Москва04:51

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Российская газета04:49

Кабмин поручил МЭР и Минфину проработать создание правительственного комплекса в Москве

ТАСС04:41

Переезд министерств и ведомств в Сити продолжится

Интерфакс05:13

Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств

РБК05:01
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Происшествия

Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»

Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Политика

Порошенко ввел дополнительные санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Политика

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:47
Авто

УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили

Поставки автомобилей в Чили уже начались, старт продаж УАЗ «Хантер» запланирован на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:14
Транспорт

Авиакомпания «Нордавиа» сменит название на Smartavia

Обновлено в 09:29
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество

ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников

"Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы

Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Политика

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Футбол

Сауль близок к переходу в «Манчестер Сити»

Как сообщает ESPN, «Манчестер Сити» выиграл борьбу за 24-летнего Сауля у «Барселоны».
Обновлено в 08:33
Энергетика

Козак допустил корректировку налогового маневра в нефтяной отрасли

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о возможности небольшой корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:20
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Футбол

Роман Зобнин перенес операцию на руке

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс

Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Авто

Седан BMW Gran Coupe второй серии отпразднует дебют осенью

По описанию самой компании, «двушка» Gran Coupe базируется на «новейшей переднеприводной архитектуре BMW и разделяет множество технологических разработок с новым BMW первой серии, который также будет представлен в течение 2019 года».
Обновлено в 08:14
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Космос

Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной

Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

Обновлено в 06:41
Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Военное усиление России вызвало беспокойство в Швеции

Шведские аналитики оказались обеспокоены безопасностью страны из-за усиления Россией оборонного потенциала и возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике.
Обновлено в 07:04
Спорт

Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира

За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Политика

Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия

Обновлено вчера в 09:09
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
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