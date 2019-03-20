Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»Российская газета 04:49
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Политика
Порошенко ввел дополнительные санкции против России
Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Политика
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран
Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:47
Авто
УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили
Поставки автомобилей в Чили уже начались, старт продаж УАЗ «Хантер» запланирован на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:14
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменит название на Smartavia
Обновлено в 09:29
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество
ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников
"Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Музыка
Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы
Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Футбол
Сауль близок к переходу в «Манчестер Сити»
Как сообщает ESPN, «Манчестер Сити» выиграл борьбу за 24-летнего Сауля у «Барселоны».
Обновлено в 08:33
Энергетика
Козак допустил корректировку налогового маневра в нефтяной отрасли
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о возможности небольшой корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:20
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Футбол
Роман Зобнин перенес операцию на руке
Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс
Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Авто
Седан BMW Gran Coupe второй серии отпразднует дебют осенью
По описанию самой компании, «двушка» Gran Coupe базируется на «новейшей переднеприводной архитектуре BMW и разделяет множество технологических разработок с новым BMW первой серии, который также будет представлен в течение 2019 года».
Обновлено в 08:14
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Космос
Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной
Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Единоборства
Чемпион UFC провалил допинг-тест
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Военное усиление России вызвало беспокойство в Швеции
Шведские аналитики оказались обеспокоены безопасностью страны из-за усиления Россией оборонного потенциала и возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике.
Обновлено в 07:04
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия
Обновлено вчера в 09:09
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06