Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»Российская газета 04:49

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Медведев поручил создать в «Москве-Сити» кластер для органов власти

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Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств

РБК05:01

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Российская газета04:49

Кабмин поручил МЭР и Минфину проработать создание правительственного комплекса в Москве

ТАСС04:41

Медведев запретил точечно раздавать недвижимость ведомств, переезжающих в «Москва‑Сити»

РИАМО05:54

Переезд министерств и ведомств в Сити продолжится

Интерфакс05:13

Медведев поручил подготовить план переезда министерств в «Москва-Сити»

Говорит Москва04:51
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При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
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