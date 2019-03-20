Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»Российская газета 04:49

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Медведев поручил создать в «Москве-Сити» кластер для органов власти

РИА Новости04:35

Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств

РБК05:01

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Российская газета04:49

Кабмин поручил МЭР и Минфину проработать создание правительственного комплекса в Москве

ТАСС04:41

Медведев запретил точечно раздавать недвижимость ведомств, переезжающих в «Москва‑Сити»

РИАМО05:54

Переезд министерств и ведомств в Сити продолжится

Интерфакс05:13

Медведев поручил подготовить план переезда министерств в «Москва-Сити»

Говорит Москва04:51
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Политика

Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро.
Обновлено в 00:09
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Наука

На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника

Эксперименты ученых свидетельствуют, что здоровье сердца и сосудов может зависеть от изменений, происходящих в микробиоме кишечника, – в частности, позитивные изменения приводят к улучшению функций сосудов и миокарда.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»

В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 04:59
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Наука

Абелевская премия впервые присуждена женщине

Обновлено в 05:50
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Гаджеты

В Сети появилось видео с Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 03:06
Политика

Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

Обновлено в 04:36
Политика

Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые показали лицо старшей дочери

Светлана Иванова и Джаник Файзиев долго скрывали старшую дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Спорт

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Музыка

Шнуров объявил о последнем туре группировки «Ленинград»

Обновлено в 06:16
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
Обновлено в 04:45
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Минобороны проверят сообщения об избиении срочников в Забайкалье

Военные совместно с правоохранителями проверят все соединения и воинские части в Забайкальском крае после анонимных сообщений о якобы издевательствах молодых офицеров над солдатами.
Обновлено в 05:20
Общество

Социологи выяснили отношение россиян к феминизму

Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Экономика

Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост

Президент исследовательского холдинга Андрей Милёхин, слова которого приводит РИА Новости, пояснил, что рост объёмов «свободных денег» у россиян в феврале объясняется тем, что из-за длительных праздников граждане интенсивно потратились на товары повседневного спроса, что уменьшило объём средств для других расходов.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ

Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 05:10
Космос

Два спутника «ГЛОНАСС-М» выведены на техобслуживание

Техобслуживание планируется завершить в 00:00 23 марта. Также временно выведен на техобслуживание и спутник «ГЛОНАСС-М» номер 720.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В здании суда Токио мужчина с ножом набросился на женщину

По данным правоохранительных органов, 20 марта в Токио местный житель, вооруженный ножом, находясь в холле здания суда по семейным делам, набросился на женщину, в результате чего нанес ей ножевое ранение в область шеи.
Обновлено в 05:23
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Транспорт

В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

В 2018 году в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Общество

Беглов уволил главу комитета по печати Серезлеева

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.
Обновлено в 05:59
Интернет

«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже приступила к анализу жалобы, передает «КоммерсантЪ».
Обновлено в 04:35
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