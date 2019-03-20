Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»Российская газета 04:49
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Политика
Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро.
Обновлено в 00:09
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Наука
На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника
Эксперименты ученых свидетельствуют, что здоровье сердца и сосудов может зависеть от изменений, происходящих в микробиоме кишечника, – в частности, позитивные изменения приводят к улучшению функций сосудов и миокарда.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»
В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 04:59
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Наука
Абелевская премия впервые присуждена женщине
Обновлено в 05:50
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Гаджеты
В Сети появилось видео с Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 03:06
Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Обновлено в 04:36
Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые показали лицо старшей дочери
Светлана Иванова и Джаник Файзиев долго скрывали старшую дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Музыка
Шнуров объявил о последнем туре группировки «Ленинград»
Обновлено в 06:16
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Минобороны проверят сообщения об избиении срочников в Забайкалье
Военные совместно с правоохранителями проверят все соединения и воинские части в Забайкальском крае после анонимных сообщений о якобы издевательствах молодых офицеров над солдатами.
Обновлено в 05:20
Общество
Социологи выяснили отношение россиян к феминизму
Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
Президент исследовательского холдинга Андрей Милёхин, слова которого приводит РИА Новости, пояснил, что рост объёмов «свободных денег» у россиян в феврале объясняется тем, что из-за длительных праздников граждане интенсивно потратились на товары повседневного спроса, что уменьшило объём средств для других расходов.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ
Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 05:10
Космос
Два спутника «ГЛОНАСС-М» выведены на техобслуживание
Техобслуживание планируется завершить в 00:00 23 марта. Также временно выведен на техобслуживание и спутник «ГЛОНАСС-М» номер 720.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
В здании суда Токио мужчина с ножом набросился на женщину
По данным правоохранительных органов, 20 марта в Токио местный житель, вооруженный ножом, находясь в холле здания суда по семейным делам, набросился на женщину, в результате чего нанес ей ножевое ранение в область шеи.
Обновлено в 05:23
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
В 2018 году в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Беглов уволил главу комитета по печати Серезлеева
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.
Обновлено в 05:59
Интернет
«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже приступила к анализу жалобы, передает «КоммерсантЪ».
Обновлено в 04:35