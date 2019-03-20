Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»Российская газета 04:49

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Медведев запретил точечно раздавать недвижимость ведомств, переезжающих в «Москва‑Сити»

РИАМО05:54

Медведев поручил создать в «Москве-Сити» кластер для органов власти

РИА Новости04:35

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Российская газета04:49

Кабмин поручил МЭР и Минфину проработать создание правительственного комплекса в Москве

ТАСС04:41

Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств

РБК05:01

Переезд министерств и ведомств в Сити продолжится

Интерфакс05:13

Медведев поручил подготовить план переезда министерств в «Москва-Сити»

Говорит Москва04:51
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Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище

Обновлено в 03:45
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Политика

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Интернет

В Госдуме предложили создать соцсеть в виртуальной реальности

Обновлено в 01:57
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию.
Обновлено в 07:54
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Спорт

Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира

За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Общество

Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Кино

Умер народный артист России Анатолий Адоскин

Обновлено в 07:46
Политика

Алексей Текслер стал врио губернатора Челябинской области

Отставку Бориса Дубровского принял президент РФ Алексей Текслер, теперь уже экс-замминистра энергетики РФ, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Паулина Андреева резко сменила имидж

Обновлено в 07:34
Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

Обновлено в 04:53
Общество

Спектакль «Театра.doc» о немецких переселенцах проверяют на экстремизм

Обновлено в 08:49
Футбол

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

«ПСЖ» осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра на видео в адрес клуба, его представителей и бывших игроков, — цитирует AP заявление «ПСЖ».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Рита Дакота вспомнила о влюбленности в девушку

В публикации артистка вспомнила, что в прошлом она была влюблена в девушку.
Обновлено в 05:00
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Музыка

The Cure записали первый за 10 лет альбом

Британская рок-группа The Cure была основана в 1976 году.
Обновлено в 05:30
Транспорт

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Экономика

Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам

Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России.
Обновлено в 04:28
Транспорт

«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»

В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

«Бавария» потратит рекордную сумму в ближайшее трансферное окно

Хёнесс сказал, что в ближайшее трансферное окно «Бавария» планирует потратить на новых игроков больше денег, чем когда-либо прежде за всю свою историю.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
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