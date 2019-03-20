Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»Российская газета 04:49
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
Обновлено в 03:45
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Космос
Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики
Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию.
Обновлено в 07:54
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Политика
Алексей Текслер стал врио губернатора Челябинской области
Отставку Бориса Дубровского принял президент РФ Алексей Текслер, теперь уже экс-замминистра энергетики РФ, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Паулина Андреева резко сменила имидж
Обновлено в 07:34
Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба
«ПСЖ» осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра на видео в адрес клуба, его представителей и бывших игроков, — цитирует AP заявление «ПСЖ».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Рита Дакота вспомнила о влюбленности в девушку
В публикации артистка вспомнила, что в прошлом она была влюблена в девушку.
Обновлено в 05:00
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры
Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Музыка
The Cure записали первый за 10 лет альбом
Британская рок-группа The Cure была основана в 1976 году.
Обновлено в 05:30
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Экономика
Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам
Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России.
Обновлено в 04:28
Транспорт
«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»
В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол
«Бавария» потратит рекордную сумму в ближайшее трансферное окно
Хёнесс сказал, что в ближайшее трансферное окно «Бавария» планирует потратить на новых игроков больше денег, чем когда-либо прежде за всю свою историю.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11