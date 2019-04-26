Экономика

Медведев поручил подготовить новую редакцию Налогового кодекса РоссииКомсомольская правда вчера в 09:17

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по новой редакции Налогового кодекса России. Предложения по этому вопросу должны быть предоставлены к 24 мая 2019 года. Такое поручение премьер-министр дал по итогам заседания правительства.
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Медведев поручил разработать новую редакцию Налогового кодекса

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Кабмин поручил Минфину до 24 мая подготовить предложения по новому Налоговому кодексу

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Минфин объяснил разработку новой редакции Налогового кодекса

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Российская газетавчера в 09:13

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ТАССвчера в 11:13
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